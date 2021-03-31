Через зростання кількості нових випадків коронавірусу і завантаженість лікарень найскладніша епідситуація в Україні нині у Києві та Одесі.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– У Києві досить складна ситуація. Дійсно складна ситуація також в Одесі, – зазначив Максим Степанов.

Водночас епідситуація стабілізувалася в Івано-Франківській області.

За словами міністра, цього вдалося досягти завдяки дотриманню карантинних заходів.

Коронавірус в Україні

Протягом березня в Україні спостерігалося зростання кількості хворих на коронавірус.

Фахівці прогнозують, що у квітні епідситуація продовжуватиме погіршуватися. Зокрема, такий прогноз озвучили у Міністерстві охорони здоров’я.

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