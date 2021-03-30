Станом на вівторок, 30 березня, курс долара в Україні трішки зріс, американська валюта коштує 27,9694 грн/$, днем ​​раніше ціна була 27,9679 грн/$.

Євро також додав у ціні, курс 30 березня – 32,9661 грн/€, 29 березня – 32,9532 грн/€.

Польський злотий трішки втратив свої позиції.

А ось російський рубль зріс у ціні.

Курс валют НБУ на 30 березня 2021 року:

$1 – 27,9694 грн;

€1 – 32,9661 грн;

1 польський злотий – 7,0898 грн;

10 російських рублів – 3,6868 грн.

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні – мінливий, щодня Національний банк встановлює нову вартість американської валюти.

Ближче до літа та влітку варто чекати зміцнення позицій української гривні та знецінення долара.

Детальніше про курс долара в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.