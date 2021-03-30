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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубник |

Долар трішки зріс: курс валют в Україні на 30 березня

Станом на вівторок, 30 березня, курс долара в Україні трішки зріс, американська валюта коштує 27,9694 грн/$, днем ​​раніше ціна була 27,9679 грн/$.

Курс долара, гривня долар

Євро також додав у ціні, курс 30 березня – 32,9661 грн/€, 29 березня – 32,9532 грн/€.

Польський злотий трішки втратив свої позиції.

А ось російський рубль зріс у ціні.

Курс валют НБУ на 30 березня 2021 року:

  • $1 – 27,9694 грн;
  • €1 – 32,9661 грн;
  • 1 польський злотий – 7,0898 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6868 грн.

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Курс долара в Україні

Курс долара в Україні – мінливий, щодня Національний банк встановлює нову вартість американської валюти.

Ближче до літа та влітку варто чекати зміцнення позицій української гривні та знецінення долара.

Детальніше про курс долара в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

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