Станом на вівторок, 30 березня, курс долара в Україні трішки зріс, американська валюта коштує 27,9694 грн/$, днем раніше ціна була 27,9679 грн/$.
Євро також додав у ціні, курс 30 березня – 32,9661 грн/€, 29 березня – 32,9532 грн/€.
Польський злотий трішки втратив свої позиції.
А ось російський рубль зріс у ціні.
Курс валют НБУ на 30 березня 2021 року:
- $1 – 27,9694 грн;
- €1 – 32,9661 грн;
- 1 польський злотий – 7,0898 грн;
- 10 російських рублів – 3,6868 грн.
Курс долара в Україні
Курс долара в Україні – мінливий, щодня Національний банк встановлює нову вартість американської валюти.
Ближче до літа та влітку варто чекати зміцнення позицій української гривні та знецінення долара.
Детальніше про курс долара в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.