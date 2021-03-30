30 березня Верховна Рада проведе два позачергові засідання. Одне з них заплановане на 13.00, інше – відразу після закінчення першого. Під час першого позачергового засідання розглянуть 13 законопроектів, під час другого – шість.

Серед низки питань, на порядку денному у нардепів надання допомоги фізособам-підприємцям і застрахованим особам на період посилення карантину, вдосконалення процедури отримання Пакунку малюка, визначення переліку державних об’єктів, що не підлягають приватизації і посилення відповідальності за порушення протипожежної безпеки.

Під час другого позачергового засідання нардепи заслухають очільника СБУ Івана Баканова, голову Нацполіції Ігоря Клименка, виконувача обов’язки директора ДБР Олексія Сухачова щодо протестів, які відбулись на підтримку активіста Сергія Стерненка 20 березня під Офісом президента.

Порядок денний Ради 30 березня by Віта Гірко on Scribd

Також планують встигнути розглянути проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Олександра Скічка і проект постанови про призначення позачергових виборів мера Харкова.

Водночас заступник очільника фракції Слуга народу Євгенія Кравчук повідомила, що 30 березня може бути і третє позачергове засідання Ради.

Під час нього депутати можуть розглянути постанову і заяву Верховної Ради, яка засуджує загострення на Донбасі і закликає міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію.