Епідемія коронавірусу в Україні повинна піти на спад в найближчий тиждень. Про це дає привід говорити поточна статистика захворюваності.

Такого висновку дійшли вчені з Національної академії наук України.

– Показник, який описує епідемічну ситуацію з найбільшим випередженням – кількість позитивних тестів, – четвертий день поспіль менший, порівняно зі значенням рівно тиждень тому, при зростанні обсягів тестування, що дає підстави очікувати загасання епідемії на загальнонаціональному рівні щонайменше у найближчий тиждень.

Водночас загасання епідемічного процесу не означає миттєвого скорочення навантаженості на лікарні, оскільки ще деякий час кількість госпіталізацій перевищуватиме кількість виписок.

Де найскладніша ситуація з коронавірусом

Через зростання кількості нових випадків коронавірусу і завантаженість лікарень найскладніша епідситуація в Україні нині у Києві та Одесі.

Водночас епідситуація стабілізувалася в Івано-Франківській області.

Джерело: НАН