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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Кімната у гуртожитку і майже 1 млн зарплати: декларація голови Пенсійного фонду Капінуса

Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус задекларував заробітну плату за 2020 рік 969 867 грн. Понад 10 тис. грн він отримав як допомогу від держави за народження дитини, а 288 грн за відсотки у банках.

Євгеній Капінус

Також Капінус зареєстрував одну ділянку під Києвом та спільну кімнату у столичному гуртожитку з дружиною Маріанною. Водночас у неї: ще три ділянки на Київщині, квартира у Києві (64,80 м кв, вартість – 535 151 грн), житловий будинок під Києвом (вартість – понад 1,5 млн грн).

Маріанна Капінус задекларувала два автомобілі Toyota RAV4 та ACURA RDX, а також 50% від капіталу ТОВ Інвестиційно-консалтинговий центр КЕН.

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Грошові активи Євгенія Капінуса та його дружини

  • Готівкою – 178,4 тис. грн, $4,7 тис.;
  • На банківських рахунках -19 055 грн;
  • Кошти дружини – $3,5 тис. готівкою, у банках – 1 817 грн.

Декларація Арсена Авакова

Очільник МВС України Арсен Аваков задекларував заробітну плату 692 287 грнУ власності Авакова – картини, нерухомість, колекція зброї та вин.

Попри великі статки, міністр внутрішніх справ не вказав жодного авто, як і його дружина. Дивіться декларацію Арсена Авакова на Фактах ICTV.

ДжерелоЄдиний державний реєстр декларацій

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