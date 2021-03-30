Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус задекларував заробітну плату за 2020 рік 969 867 грн. Понад 10 тис. грн він отримав як допомогу від держави за народження дитини, а 288 грн за відсотки у банках.

Також Капінус зареєстрував одну ділянку під Києвом та спільну кімнату у столичному гуртожитку з дружиною Маріанною. Водночас у неї: ще три ділянки на Київщині, квартира у Києві (64,80 м кв, вартість – 535 151 грн), житловий будинок під Києвом (вартість – понад 1,5 млн грн).

Маріанна Капінус задекларувала два автомобілі Toyota RAV4 та ACURA RDX, а також 50% від капіталу ТОВ Інвестиційно-консалтинговий центр КЕН.

Грошові активи Євгенія Капінуса та його дружини

Готівкою – 178,4 тис. грн, $4,7 тис.;

На банківських рахунках -19 055 грн;

Кошти дружини – $3,5 тис. готівкою, у банках – 1 817 грн.

Декларація Арсена Авакова

Очільник МВС України Арсен Аваков задекларував заробітну плату 692 287 грн. У власності Авакова – картини, нерухомість, колекція зброї та вин.

Попри великі статки, міністр внутрішніх справ не вказав жодного авто, як і його дружина. Дивіться декларацію Арсена Авакова на Фактах ICTV.

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій