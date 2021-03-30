Лікарні Харкова, що приймають пацієнтів з коронавірусом, заповнені на 87,2%.

За даними Харківської міської ради, наразі у лікарнях Харкова лікуються 732 пацієнти з Covid-19.

438 з них перебувають на кисневій підтримці, розповіла заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Вона також зазначила, що місто залишиться у помаранчевій зоні, якщо показники рівню захворюваності не перевищать показники минулого тижня на 50%.

На даний момент цей коефіцієнт сягає 26%.

Заповненість Covid-лікарень

Лікарні Київщини також переповнені, наразі в них зайнято 89% ліжок.

Пацієнтів кладуть просто у коридорах, а машини швидкої допомоги чекають у черзі.

З 29 медзакладів Київщини, 10 – тепер займаються виключно коронавірусними пацієнтами.

Перепрофілювати намагались і Київську обласну психоневрологічну лікарню № 2 у Ворзелі, але пацієнти та активісти не пустили комісію всередину, вони стверджують, що медзаклад не підходить для прийому коронавірусних хворих.

Джерело: Харківська міськрада