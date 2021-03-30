PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Лікарні для пацієнтів із Covid-19 у Харкові заповнені майже на 90%

Лікарні Харкова, що приймають пацієнтів з коронавірусом, заповнені на 87,2%.

Лікарні для пацієнтів із Covid-19 у Харкові заповнені майже на 90%

За даними Харківської міської ради, наразі у лікарнях Харкова лікуються 732 пацієнти з Covid-19.

Читайте
Нова хвиля коронавірусу. Коли пандемія піде на спад та чому хвороба стає небезпечнішою

438 з них перебувають на кисневій підтримці, розповіла заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Вона також зазначила, що місто залишиться у помаранчевій зоні, якщо показники рівню захворюваності не перевищать показники минулого тижня на 50%.

На даний момент цей коефіцієнт сягає 26%.

Заповненість Covid-лікарень

Лікарні Київщини також переповнені, наразі в них зайнято 89% ліжок.

Пацієнтів кладуть просто у коридорах, а машини швидкої допомоги чекають у черзі.

З 29 медзакладів Київщини, 10 – тепер займаються виключно коронавірусними пацієнтами.

Перепрофілювати намагались і Київську обласну психоневрологічну лікарню № 2 у Ворзелі, але пацієнти та активісти не пустили комісію всередину, вони стверджують, що медзаклад не підходить для прийому коронавірусних хворих.

Джерело: Харківська міськрада

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка