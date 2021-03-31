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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

На Закарпатті продовжили карантинні обмеження обмеження

У Закарпатській області продовжують обмеження на роботу громадського транспорту через коронавірус. Вони діятимуть до понеділка, 5 квітня.

коронавірус,карантин, маска

Відповідне рішення ухвалили комісія з питань ТЕБ та НС.

Що залишається винятком: 

  • транзитні перевезення;
  • перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включно з водієм, не більше п’яти осіб без урахування дітей у віці до 14 років;
  • перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які проінформовані не менше ніж за два дні органи Нацполіції;
  • перевезення пасажирів автотранспортом міжнародного сполучення при наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.
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Спад епідемії

Епідемія коронавірусу в Україні повинна піти на спад в найближчий тиждень. Про це дає привід говорити поточна статистика захворюваності.

Водночас загасання епідемічного процесуне означає миттєвого скорочення навантаженості на лікарні, оскільки ще деякий час кількість госпіталізацій перевищуватиме кількість виписок.

Фото: Pixabay

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