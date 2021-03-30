Крики та штовханина на зупинках громадського транспорту стали будніми українського локдауну. Пасажири не дотримуються дистанції, а й іноді без масок очікують на транспорт.

Поки одні змагаються за місце в автобусі, ігноруючи заходи безпеки, тисячі інших – борються за життя. У Миколаєві кожен десятий шпиталізований нині потрапляє до реанімації.

А у Харкові у пошуках вільного місця хворих возять від лікарні до лікарні. Іноді – аж за 100 кілометрів від міста. В офіційних звітах чиновників на Харківщині заповнені майже половина ліжок із киснем. Утім, за даними волонтерів, ці цифри далекі від реальності.

Волонтери стверджують, що на всю Харківську область лишилося не більше 150 місць із підведеним киснем. Тоді як щоденно госпіталізують по 200 пацієнтів.

Харків досі знаходиться у помаранчевій зоні. У червоній же – залишається 10 регіонів.

Нинішній вірус протікає важче, лікується довше та викликає тромбози. Нині його досліджують в інституті молекулярної біології та генетики. Тут встановили, що мінімум 70% тих, хто хворіє в Україні на коронавірус – носії саме британського штаму.

Медики підтверджують, що зараз допомагають навіть не всі ліки, які були ефективні ще минулого року.

Єдиний позитив – виявляти британця стало швидше. Перші ознаки хвороби виникають максимум через три дні, а не за тиждень, як було раніше.

Медики кажуть, що на лікарняне ліжко варто поспішати не всім. Втрата нюху або підвищення температури – не є показниками. Ушпиталюватися повинні люди похилого віку із цукровим діабетом чи гіпертонією.

По всій Україні лікарням доводиться зараз розгортати додаткові місця. У Львові колишня поліклініка перетворюється на повноцінний стаціонар.

Невдовзі тут буде один із найбільших медзакладів на заході України для хворих на коронавірус. Він розрахований на 400 місць.

Тим часом, у лікарнях критично бракує не лише місць, а й медперсоналу. В Одесі просять стати до роботи вже навіть випускників медуніверситету. І традиційним залишається пошук кисню, без якого неможливе одужання для багатьох пацієнтів.

Та постачальники кажуть, що сам кисень вже в дефіциті. Виробники працюють на межі своїх потужностей. Кисень потрібний не лише медзакладам, а й пацієнтам, які лікуються вдома.

Можливо взяти кисневий концентратор і в оренду. Але вартість сягає понад 3 тис. грн на місяць. Ще один вихід – це звернутися до волонтерів і отримати концентратор безкоштовно.

Ситуація з коронавірусом залишається напруженою. Математик Ігор Іванов пояснює, що все відбувається стрімкіше аніж раніше, але при цьому пік ще попереду.

Зараз експерти намагаються вирахувати, коли буде спад нинішньої хвилі коронавірусу. Найімовірніше це буде у травні.

Прогнози невтішні, адже захворюваність тільки набирає обертів. Тому краще, звісно, не лінуватися носити маски та обмежити контакти.

Рекордне одужання від коронавірусу

У Чернівцях від коронавірусу одужала 100-річна жінка. Лікарі діагностували у неї пневмонію, тому вона отримувала кисневу дотацію.

У родині пацієнтки Марії Тихонівни на Covid-19 захворіли всі. Жінка спершу лікувалася вдома, але коли стан погіршився, звернулася в лікарню.