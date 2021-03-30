30 березня відбудуться два позачергові пленарні засідання Верховної Ради IX скликання. Перше почнеться о 13.00, друге – через годину, о 14.00. Трансляцію можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

На позачерговому засіданні депутати заслухають очільника СБУ Івана Баканова, голову Нацполіції Ігоря Клименка, виконувача обов’язки директора ДБР Олексія Сухачова щодо протестів, які відбулись 20 березня під Офісом президента.

Також депутати розглянуть постанову Верховної Ради про засудження акції на Банковій.

Цього ж дня до порядку денного знову внесені питання про припинення депутатських повноважень Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Перший обраний міським головою Херсона на виборах восени 2020 року, другий очолив Черкаську ОДА в січні 2021 року.

Також депутати хочуть призначити вибори мера Харкова та Шегинівського сільського голови у Львівській області.

Крім того, під час засідань йтиметься про відновлення великої приватизації, легалізацію (амністію) капіталів, новий порядок отримання наукових ступенів.

Депутати також хочуть вдосконалити отримання Пакунку малюка, посилити відповідальність за порушення порядку самоізоляції, а також протипожежної безпеки.

Протести під Офісом президента

Увечері 20 березня у Києві відбулись протести під Офісом президента на підтримку активіста Сергія Стерненка. Протестувальники розбили вікна та залили фарбою будівлю Офісу глави держави.

Акція закінчилася гучним салютом. Таким чином протестувальники, ймовірно, хотіли привітати Сергія Стерненка з днем народження, який він святкував саме 20 березня.