Ощадбанк програв Росії суд щодо стягнення $1,3 млрд збитків за анексію Криму

Апеляційний суд Парижа скасував рішення інвестиційного арбітражу у справі Ощадбанк проти Росії, постановивши, що цей арбітраж не мав юрисдикції у справі про відшкодування українському банку $1,3 млрд збитків від анексії Криму.

Таке рішення суд ухвалив 30 березня 2021 року.

– Зокрема, РФ вдалося довести, що так звані інвестиції, а саме, кримське відділення Ощадбанку, були створені до 1 січня 1992 року, тобто ще в радянський період, в зв’язку з чим вони не підпадають під дію Угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій , – стверджує Міністерство юстиції РФ.

Водночас Ощадбанк планує негайно оскаржити рішення апеляційного суду.

– Ощадбанк вважає таке рішення апеляційного суду з точки зору права помилковим і таким, що суперечить сформованій прецедентну практиці як у Франції, так і в інших європейських країнах. Банк планує негайно оскаржити це рішення, – йдеться в повідомленні прес-служби.

На думку Ощадбанку, під час винесення рішення Паризький апеляційний суд не врахував особливості захисту прав іноземних інвесторів відповідно до міжнародних угод і їх співвідношення із засобами захисту, які пропонує арбітраж.

У банку додали, що зараз розглядається питання про правильність застосування процесуального законодавства і обсягу повноважень апеляційного суду.

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.

Джерело: Ощадбанк