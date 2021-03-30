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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Перший транш – у квітні: коли Україна отримає Covid-вакцини від COVAX

До кінця травня 2021 року у межах ініціативи COVAX Україна має отримати 1,7 млн ​​доз вакцин проти коронавірусу.

Максим Степанов

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів.

– Перший транш вакцин, 360 тис. доз AstraZeneca та 117 тис. доз Pfizer, ми маємо отримати до 15 квітня. Загалом до кінця травня маємо отримати 1,7 млн ​​доз вакцин, – уточнив Максим Степанов.

За його словами, до кінця року в Україні планують вакцинувати близько 60% населення.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні з кінця лютого проходить масова імунізація населення проти коронавірусу.

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Першими щеплення отримали медичні працівники.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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