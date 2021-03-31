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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Пік епідемії Covid-19 в Україні та поліпшення ситуації – у НАНУ озвучили прогноз

Фахівці Національної академії наук України озвучили новий прогноз щодо піку третьої хвилі коронавірусу в Україні.

коронавірус

За їхньою інформацією, фіксується поліпшення епідситуації в Україні, через що прогнозується оптимістичніший сценарій розвитку подій.

– Якщо статистична динаміка не є результатом непередбачених затримок у надходженні даних, то сукупність позитивних ознак дозволяє очікувати пікового періоду протягом одного-двох тижнів, – заявили у НАН України.

Однак лікарні країни продовжують бути переповненими.

– На реальне покращення ситуації можна сподіватися значно пізніше, за 3-4 тижні, – додали науковці.

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Коронавірус в Україні

Раніше фахівці прогнозували значне погіршення ситуації з коронавірусом в Україні на квітень.

У МОЗ говорили про зростання кількості нових випадків хвороби.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НАН України

Фото: Depositphotos

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