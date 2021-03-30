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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Поминальні дні 2021 у Києві – графік проведення

На міських кладовищах Києва розпочинається підготовка до проведення поминальних днів 2021.

свічки, церква

В Україні є кілька поминальних днів протягом року, але постійну дату має тільки День поминання покійних воїнів – 9 травня.

Поминальні дні в 2021 року у Києві відбуватимуться на кладовищах з 9 до 12 травня за таким графіком:

  • 9 травня – на Пирогівському, Корчуватському, Мишоловському, Чапаєвському, Північному, Лісовому, Пуща-Водицькому кладовищах, Меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави, Південному, Святошинському, Братському, Михайлівському, Солом’янському, Совському, Шулявському, Військовому, Старообрядному, на кладовищі Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника.
  • 10 травня – на Дарницькому, Позняківському, Бортничанському, Вигурівському, Троєщинському, Звіринецькому, Куренівському, Жулянському, Біличанському кладовищах.
  • 11 травня – на Байковому, СКП Київський крематорій, Биківнянському кладовищах.
  • 12 травня – на Міському кладовищі.
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На кладовищах під час поминальних днів чергуватимуть бригади швидкої, а також на порядком стежитиме Нацполіція.

Звичаї на поминальні дні

За традицією вранці потрібно сходити до церкви, поставити свічку за упокій і замовити молебень за померлих.

Після служби в церкві можна сходити на цвинтар, а вже дома накрити скромний поминальний обід.

Більше про звичаї та заборони на поминальні дні 2021, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: КМДА

Фото: Pixabay

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