Проїзд у київських маршрутках поки не дорожчатиме

У столиці перевізники вирішили відтермінувати підвищення вартості проїзду в маршрутках. Наразі Асоціація перевізників Києва та Київської області обговорює з владою спільну розробку антикризових заходів.

За словами глави Асоціації перевізників Києва та області Ігоря Мойсеєнка, попередньо здорожчання відтермінували до 3 квітня.

– Цього тижня буде робоча зустріч приватних перевізників з представниками КМДА. Ми спробуємо спільно розробити низку дієвих антикризових заходів, які дозволять не допустити банкрутства перевізників або погіршення якості обслуговування пасажирів, – зазначив він.

Також Мойсеєнко додав, що дозвіл влади на період посиленого карантину перевозити пасажирів у кількості 50% від загальної місткості дозволив покращити ситуацію, але незначно вплинув на збитковість рейсів маршруток.

Він пояснив, що дозвіл на перевезення 22 пасажирів замість 11 знизив збитки перевізників, але цього все одно недостатньо, щоб окупити витрати на перевезення.

Здорожчання проїзду

24 березня стало відомо, що у київських маршрутках здорожчає проїзд. Ціни планували підняти з 8 до 10 грн через локдаун.

Тоді Ігор Мойсеєнко пояснював, що через порушення правил карантину пасажирами, правоохоронці часто виписують штрафи водіям у розмірі 17 тис. грн. Через це перевізники навіть відмовлялися виходити на маршрути.