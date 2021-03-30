Рада засудила події під Офісом президента 20 березня – постанова

Народні депутати 237 голосами ухвалили постанову №5295, якою засудили події, що відбулися під Офісом президента 20 березня 2021 року.

За документ проголосували з урахуванням пропозицій Комітету з питань правоохоронної діяльності щодо виключення пункту 2-го з тексту постанови.

Рада постановила забезпечити з боку МВС, СБУ та ДБР швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій, що відбулись 20 березня.

Силовики також мають визначити ступінь вини учасників, організаторів та замовників протестів у завданні матеріальної шкоди державному майну та забезпечити притягнення винних до відповідальності.

Пошкодження на будівлі Офісу президента, яких завдали під час протестів 20 березня, оцінюються у 2 млн грн.

Двері відправлять на реставрацію. Відновити їх значно дешевше, ніж купити нові.