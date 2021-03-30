СБУ пропонує ввести відповідальність за проплачені мітинги

Служба безпеки України пропонує запровадити відповідальність за проплачені акції протесту.

Про це у Верховній Раді заявив голова СБУ Іван Баканов та додав, що спецслужба порушить це питання в комітетах парламенту.

– Дуже тонка межа між мирною акцією, яка переростає в силову, і мова йде вже про суверенітет України. Тому немає нічого такого в тому, що СБУ моніторить мирні акції протесту з метою вивчення джерел, наприклад, фінансування, – зазначив Баканов.

Верховна Рада засудила події під ОП

Нардепи ухвалили постанову №5295, якою засудили події, що відбулися під Офісом президента 20 березня 2021 року, під час акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка.

За проголосувало 237 депутатів.

Рада також доручила МВС, СБУ та ДБР провести швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій.