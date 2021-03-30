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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

СБУ провела 20 обшуків у представників Українського вибору

Співробітники Служби безпеки України Служба 30 березня провели ще 20 обшуків у керівників та представників громадської організації Український вибір – Право народу проросійського депутата Віктора Медведчука.

Обшуки СБУ

Слідчі дії відбувалися у 10 областях України в рамках справи щодо причетності членів організації до анексії Криму Росією. Вилучені докази додано до матеріалів справи.

Слідчі встановили, що члени Українського вибору під час захоплення півострова та після неї підтримували окупаційну владу.

Зокрема, вони були членами виборчих комісій і дільниць під час так званого референдуму, брали участь у діяльності незаконних збройних формувань.

Справа розслідується за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 366 (службове підроблення), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 111 (державна зрада).

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25 березня в СБУ заявили, що розслідують участь у незаконній анексії Криму представників громадської організації Український вибір Віктора Медведчука.

Того ж дня пройшли обшуки в центральному офісі громадського руху у Києві.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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