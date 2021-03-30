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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Спецслужби РФ використовують протести в Україні в інформаційній війні – Баканов

Служба безпеки володіє інформацією про те, що російські спецслужби постійно моніторять суспільно-політичну ситуацію в Україні, протести та акції, щоб використати в інформаційній війні.

Іван Баканов

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов з трибуни Верховної Ради, доповідаючи про заходи, які вживало його відомство для попередження подій 20 березня біля Офісу президента.

– Ми маємо достатньо інформації для того, щоб стверджувати і доводити, що спецслужби РФ постійно моніторять суспільно-політичну ситуацію в Україні, протести і акції. Я жодним чином не стверджую, що за цією акцією була розвідка Росії, але я стверджую, що Росія намагається скористатися будь-яким медійним ходом, щоб скористатися нею на свою користь, – сказав він.

Водночас, за його словами, патріоти та небайдужі громадяни можуть навіть не здогадуватися про те, що їхні активні дії використовуються в інформаційній війні спецслужбами РФ.

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Ввечері 20 березня під Офісом президента пройшов мітинг на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Учасники акції розмалювали червоною фарбою стіни ОП, розбили шибки вхідних дверей та підпалили табличку.

Поліція відкрила кримінальні провадження про хуліганство із застосуванням зброї, а також про умисне пошкодження майна.

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