Україна долучилась до створення Міжнародного договору про пандемію та рівноправного розподілу вакцин.

Його підписали представники Португалії, Румунії, Великої Британії, Руанди, Кенії, Республіки Корея, Чилі, Коста-Рики, Албанії, Південної Африки, Тунісу, Іспанії, Сербії, Індонезії, України, а також гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреісус і президент Європейської ради Шарль Мішель.

– Сподіваємося, що спільною боротьбою з пандемією Covid-19 ми зможемо побудувати міцнішу міжнародну архітектуру охорони здоров’я, яка захистить майбутні покоління, – йдеться у заяві.

За словами підписантів, треба бути підготовленим до прогнозування пандемій, щоб запобігати їм, виявляти і оцінювати їх та ефективно на них реагувати.

Окрім того, країни заявили, що прагнуть забезпечити рівноправний доступ до безпечних, ефективних і недорогих вакцин, ліків і засобів діагностики для боротьби з цією та майбутніми пандеміями.

– Саме з цією метою була заснована міжнародна програма Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) для сприяння рівному доступу до тестів, лікування й вакцин та підтримки систем охорони здоров’я у світі, – зазначається в заяві.

Договір буде заснований на Статуті ВООЗ із залученням ключових організацій у цій сфері, які підтримуватимуть принцип здоров’я для всіх.

Основою договору стануть інструменти та медично-санітарні правила світової охорони здоров’я.

Головна мета полягатиме у тому, щоб заохочувати держави до участі та підготовки всього суспільства до боротьби з пандеміями.

Пандемія у світі

11 березня 2020-го Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про початок пандемії Covid-19.

Загалом із початку пандемії у світі зафіксовано понад 22 млн випадків захворювання. Також підтверджено більше ніж 2 млн смертей від коронавірусу. Вилікувалися майже 103 млн людей.

Україна нині серед країн світу посідає 13-те місце за кількістю нових інфікувань.

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