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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Українці повинні мати змогу вільно подорожувати попри пандемію – Шмигаль

Українці повинні мати можливість вільно подорожувати світом. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 30 березня під час онлайн-наради.

стюард в літаку

— Ми активно спостерігаємо, до яких дій вдаються європейські країни у цьому напрямку. Вивчаємо, які саме дані вони збирають і як використовують, щоб дати новий розвиток туризму і не тільки. Цей вивчений досвід ми потім використаємо в Україні в необхідному форматі, щоб громадяни, попри пандемію, могли вільно і безпечно подорожувати світом, – сказав прем’єр.

Також прем’єр-міністр доручив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі обговорити та проаналізувати з міжнародними партнерами всі деталі співпраці з цього питання.

За словами віце-прем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який теж взяв участь у нараді, Україна з технічної точки зору готова до того, щоб долучитись до подібної роботи, і брати активну участь в розробленні й тестуванні таких механізмів.

Хто отримає паспорт вакцинації в Україні?

Паспорт вакцинації в Україні можуть отримати ті громадяни, які зроблять дві дози щеплення проти коронавірусу.

Розробка документу вже на фінальній стадії. У сертифікаті буде інформація про те, коли людина зробила щеплення та який термін дії препарату, згідно з інструкцією.

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А ось єдиний сертифікат здоров’я для громадян країн-членів ЄС буде доступний з 15 червня. У документах планують вказувати інформацію про вакцинацію від коронавірусу, чи хворіла людина, а також результати проведення тестів на Covid-19.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Unsplash

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