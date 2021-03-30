Українці повинні мати змогу вільно подорожувати попри пандемію – Шмигаль

Українці повинні мати можливість вільно подорожувати світом. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 30 березня під час онлайн-наради.

— Ми активно спостерігаємо, до яких дій вдаються європейські країни у цьому напрямку. Вивчаємо, які саме дані вони збирають і як використовують, щоб дати новий розвиток туризму і не тільки. Цей вивчений досвід ми потім використаємо в Україні в необхідному форматі, щоб громадяни, попри пандемію, могли вільно і безпечно подорожувати світом, – сказав прем’єр.

Також прем’єр-міністр доручив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі обговорити та проаналізувати з міжнародними партнерами всі деталі співпраці з цього питання.

За словами віце-прем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, який теж взяв участь у нараді, Україна з технічної точки зору готова до того, щоб долучитись до подібної роботи, і брати активну участь в розробленні й тестуванні таких механізмів.

Хто отримає паспорт вакцинації в Україні?

Паспорт вакцинації в Україні можуть отримати ті громадяни, які зроблять дві дози щеплення проти коронавірусу.

Розробка документу вже на фінальній стадії. У сертифікаті буде інформація про те, коли людина зробила щеплення та який термін дії препарату, згідно з інструкцією.

А ось єдиний сертифікат здоров’я для громадян країн-членів ЄС буде доступний з 15 червня. У документах планують вказувати інформацію про вакцинацію від коронавірусу, чи хворіла людина, а також результати проведення тестів на Covid-19.