PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факти / Україна
Валентина Летяк |

Як Україна відзначить 25-річчя Конституції – Зеленський підписав указ

28 червня 2021 року виповниться 25 років з дня ухвалення Конституції України. Президент Володимир Зеленський підписав указ №128/2021 про відзначення цієї дати.

Конституція України

Цим документом глава держави доручив Кабміну утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 25-ї річниці Конституції України, визначивши співголовами прем’єр-міністра та керівника Офісу президента та залучивши до його складу представників органів місцевої влади, територіальних громад та громадських об’єднань.

Під час планування заходів оргкомітет має врахувати епідемічну ситуацію з коронавірусом.

– Національний банк України має виготовити та випустити в обіг пам’ятну монету. Міністерство закордонних справ має запросити до участі в урочистостях представників дипломатичного корпусу іноземних держав, міжнародних організацій, української діаспори, – йдеться в указі.

Читайте
Конституційна ніч та боротьба з комуністами: 5 фактів про День Конституції

Підготовка проекту Основного Закону України відбувалась упродовж шести років. Остаточне ухвалення проекту Конституції України відбулося у ніч з 27 на 28 червня 1996 року.

Саме тоді у стінах Верховної Ради вперше прозвучав гімн України.

Джерело: Офіс президента

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка