Як Україна відзначить 25-річчя Конституції – Зеленський підписав указ

28 червня 2021 року виповниться 25 років з дня ухвалення Конституції України. Президент Володимир Зеленський підписав указ №128/2021 про відзначення цієї дати.

Цим документом глава держави доручив Кабміну утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 25-ї річниці Конституції України, визначивши співголовами прем’єр-міністра та керівника Офісу президента та залучивши до його складу представників органів місцевої влади, територіальних громад та громадських об’єднань.

Під час планування заходів оргкомітет має врахувати епідемічну ситуацію з коронавірусом.

– Національний банк України має виготовити та випустити в обіг пам’ятну монету. Міністерство закордонних справ має запросити до участі в урочистостях представників дипломатичного корпусу іноземних держав, міжнародних організацій, української діаспори, – йдеться в указі.

Підготовка проекту Основного Закону України відбувалась упродовж шести років. Остаточне ухвалення проекту Конституції України відбулося у ніч з 27 на 28 червня 1996 року.

Саме тоді у стінах Верховної Ради вперше прозвучав гімн України.