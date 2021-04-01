Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба отримав 913 714 грн доходів протягом 2020 року.

Очільник МЗС задекларував 893 391 грн зарплати, 18 643 грн роялті та 1 680 грн гонорару.

Крім того, Дмитро Кулеба має на рахунках у банку 121 878 грн та €32 тис. готівкою.

Міністр закордонних справ має дві квартири. Першу (52,9 кв. м) набув у власність у 1997 році, другу (125,7 кв. м) придбав у 2011 році за 2,9 млн грн.

Дружина Євгенія в 2020 році заробила 333 978 грн, із яких 12 544 грн – заробітна плата за основним місцем роботи, 313 тис. грн – дохід від підприємницької діяльності, 3 251 грн страхових виплат та 5 183 грн – дохід від неустойки від Нової пошти.

Декларація Кулеби

У 2019 році Дмитро Кулеба зареєстрував 234,6 тис. грн доходів. У 2018 році в декларації Кулеби був автомобіль Peugeout 206 cc 1.6 та 255 354 грн зарплати в МЗС. На момент подання декларації Кулеба був постійним представником України в Раді Європи.

Ще Кулеба отримав 2,3 млн грн компенсаційних виплат в іноземній валюті як працівник дипломатичної служби, відправлений у довготермінове відрядження до Франції.

Джерело: НАЗК

Фото: МЗС