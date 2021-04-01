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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

893 тис. зарплати, роялті та гонорари: декларація Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба отримав 913 714 грн доходів протягом 2020 року.

Дмитрий Кулеба

Очільник МЗС задекларував 893 391 грн зарплати, 18 643 грн роялті та 1 680 грн гонорару.

Крім того, Дмитро Кулеба має на рахунках у банку 121 878 грн та €32 тис. готівкою.

Міністр закордонних справ має дві квартири. Першу (52,9 кв. м) набув у власність у 1997 році, другу (125,7 кв. м) придбав у 2011 році за 2,9 млн грн.

Дружина Євгенія в 2020 році заробила 333 978 грн, із яких 12 544 грн – заробітна плата за основним місцем роботи, 313 тис. грн – дохід від підприємницької діяльності, 3 251 грн страхових виплат та 5 183 грн – дохід від неустойки від Нової пошти.

Декларація Кулеби

У 2019 році Дмитро Кулеба зареєстрував 234,6 тис. грн доходів. У 2018 році в декларації Кулеби був автомобіль Peugeout 206 cc 1.6 та 255 354 грн зарплати в МЗС. На момент подання декларації Кулеба був постійним представником України в Раді Європи.

Ще Кулеба отримав 2,3 млн грн компенсаційних виплат в іноземній валюті як працівник дипломатичної служби, відправлений у довготермінове відрядження до Франції.

Джерело: НАЗК

Фото: МЗС

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