Дві квартири, будинок та 14,6 млн грн: декларація міністра культури Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко задекларував 14,6 млн грн доходу за 2020 рік.

З них заробітна плата на посаді міністра склала 591 286 грн, банківські виплати – 609 грн, а решта 14 млн – дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.

Також у електронній декларації Ткаченко вказав 6 526 990 грн і понад $6 тис. на банківських рахунках.

Міністр культури володіє двома квартирами в Києві, площею 132,7 і 45,7 кв. м, а також земельною ділянкою (1 459 кв. м) та будинком (267,3 кв. м) у Київській області.

Окрім нерухомості, Ткаченко має квадроцикл Outlander 2019, а також користується автомобілем Range Rover Sport, що належить ТОВ Телерадіокомпанія Студія 1 + 1.

У декларації зазначається, що міністр володіє 99% акцій Кинолав, 60% ТОВ Книголав, 95% ТОВ НТМ, а також 100% ПП А.Т.Трейдинг та іншими частками у різних компаніях.

Декларація генпрокурора

Генпрокурор Ірина Венедіктова також склала електронну декларацію, у ній посадовець вказала понад 800 тис. грн заробітної плати на офіційному місці роботи за 2020 рік.

Також Венедіктова має дві земельні ділянки загальною площею 1,5 тис. кв. м та два житлові будинки.

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій