Комітет Ради рекомендує скасувати ДПА для випускників

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту звільнити випускників від проходження державної підсумкової атестації у 2021 році через поширення коронавірусу.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету.

Документ передбачає звільнення випускників повної загальної середньої освіти (випускників 11 класу, – Ред.) від проходження ДПА у 2021 році.

Водночас школярі матимуть право пройти ДПА, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням.

Президент Володимир Зеленський визначив цей законопроект як пріоритетний. Тому він може бути розглянутий парламентом на найближчому позачерговому засіданні.

Водночас виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко сподівається на підтримку ініціативи щодо вакцинування викладачів, які будуть задіяні у проведенні ЗНО.

— Ми ініціювали подання списків, поки що кількісного складу, тих педагогічних працівників, яких ми будемо залучати до проведення ЗНО, щодо включення їх в черговий етап вакцинації. А це більше 90 тис. педпрацівників, — наголосив він.

Учнів 4-х і 9-х класів звільнили від проходження ДПА

Нещодавно учнів четвертих та дев’ятих класів звільнили від проходження ДПА.

Таке рішення було ухвалено через численні прохання батьків, школярів та освітян і складну ситуацію з поширенням коронавірусу.