PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Комітет Ради рекомендує скасувати ДПА для випускників

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту звільнити випускників від проходження державної підсумкової атестації у 2021 році через поширення коронавірусу.

Комітет Ради рекомендує скасувати ДПА для випускників

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету.

Документ передбачає звільнення випускників повної загальної середньої освіти (випускників 11 класу, – Ред.) від проходження ДПА у 2021 році.

Водночас школярі матимуть право пройти ДПА, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням.

Президент Володимир Зеленський визначив цей законопроект як пріоритетний. Тому він може бути розглянутий парламентом на найближчому позачерговому засіданні.

Читайте
Де в Україні запровадили дистанційне навчання через Covid-19 – список міст

Водночас виконувач обов’язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко сподівається на підтримку ініціативи щодо вакцинування викладачів, які будуть задіяні у проведенні ЗНО.

— Ми ініціювали подання списків, поки що кількісного складу, тих педагогічних працівників, яких ми будемо залучати до проведення ЗНО, щодо включення їх в черговий етап вакцинації. А це більше 90 тис. педпрацівників, — наголосив він.

Учнів 4-х і 9-х класів звільнили від проходження ДПА

Нещодавно учнів четвертих та дев’ятих класів звільнили від проходження ДПА.

Таке рішення було ухвалено через численні прохання батьків, школярів та освітян і складну ситуацію з поширенням коронавірусу.

Фото: Pixabay

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка