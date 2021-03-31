В Івано-Франківській області через поліпшення ситуації з коронавірусом згортають мобільний госпіталь для лікування хворих, який раніше розгорнула ДСНС на території Богородчанської центральної районної лікарні.

За інформацією очільника Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука, епідситуація у регіоні значно поліпшилася.

– ДСНС почала згортання мобільного госпіталю, розташованого на території Богородчанського центральної районної лікарні. Госпіталь використовуватимуть там, де є найбільша потреба у ньому, – зазначив Андрій Бойчук.

Водночас стало відомо, де з’явиться мобільний госпіталь. Його планують знову розгорнути на території Славутської міської лікарні (Славута, Хмельницька область).

– Госпіталь – автономний і має можливість розмістити до 120 ліжко-місць і, згідно з табелем, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я, укомплектований обладнанням для надання медичної допомоги хворим на коронавірус, – уточнили у прес-службі Славутської міськради.

Коронавірус в Україні

На кінець березня 2021 року епідситуація в Україні не поліпшується.

Згідно з даними МОЗ, за останню добу зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу.

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Джерело: Андрій Бойчук, Славутська міськрада

Фото: Андрій Бойчук