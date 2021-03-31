Із 1 квітня в Києві не підвищать дозволену швидкість руху до 80 км/год на 17 вулицях.

За словами директора КП Центр організації дорожнього руху Віктора Чернія, жодна з них не відповідає необхідним критеріям.

Швидкість руху до 80 км/год не підвищили через те, що на зазначених вулицях:

високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП;

дозволений велосипедний рух;

розміщені заклади масового відвідування громадян, зупинки громадського транспорту (без заїзних кишень) тощо.

Віктор Черній наголошує: Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність лише при перевищенні встановленої швидкості руху більше, ніж на 20 км/год.

– 2 км/год є технічною похибкою, яка не враховується при фіксації швидкості відповідним обладнанням. Отже, фактично мова йде про дозвіл рухатися із швидкістю до 102 км/год у населеному пункті! – пояснює директор КП Центр організації дорожнього руху.

За даними Патрульної поліції, у ДТП за 3,5 роки на цих вулицях загинуло 182 людини та ще 1 789 травмувалося. Це третина всіх смертельних випадків та п’ята частина травмувань.

– Відповідно до Закону України Про дорожній рух не допускається підвищення інтенсивності руху транспорту за рахунок зниження безпеки дорожнього руху. А Стратегія розвитку м. Києва до 2025 року передбачає зниження смертності на столичних дорогах на 50%, – нагадує Віктор Черній.

Директор КП Центр організації дорожнього руху зазначає: за організацію дорожнього руху та безпеку на столичних дорогах відповідає міська влада. Поліція ж контролює дотримання правил.

– В європейських країнах взагалі є тенденція до зниження дозволеної швидкості руху на вулицях міст до 30 км/год. Місто не може дозволити собі ризикувати життям киян та піднімати дозволену швидкість руху, коли умови для цього відсутні, – резюмував Віктор Черній.

Відповідно до рішення Київради із 1 квітня до 1 листопада передбачена можливість підвищення швидкості руху транспорту до 80 км/год. Із 1 листопада до 1 квітня в Києві швидкість обмежували до 50 км/год.

Перелік вулиць, де раніше рішенням Київради дозволяли підвищення швидкості руху до 80 км/год:

просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе);

Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

просп. Бандери (від просп. Оболонського до Північного мосту);

просп. Ватутіна (від Північного мосту до Керченської площі);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту Київ);

бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

просп. Соборності.

Швидкість руху в Києві

Торік із 1 квітня на вулицях Києва запровадили максимально допустиму швидкість руху для авто – 80 км/год.

Спеціальні правила швидкості руху в Києві діяли до 1 листопада.