Із 1 квітня в Києві не підвищать дозволену швидкість руху до 80 км/год на 17 вулицях.
За словами директора КП Центр організації дорожнього руху Віктора Чернія, жодна з них не відповідає необхідним критеріям.
Швидкість руху до 80 км/год не підвищили через те, що на зазначених вулицях:
- високий рівень аварійності та тяжкості наслідків ДТП;
- дозволений велосипедний рух;
- розміщені заклади масового відвідування громадян, зупинки громадського транспорту (без заїзних кишень) тощо.
Віктор Черній наголошує: Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність лише при перевищенні встановленої швидкості руху більше, ніж на 20 км/год.
– 2 км/год є технічною похибкою, яка не враховується при фіксації швидкості відповідним обладнанням. Отже, фактично мова йде про дозвіл рухатися із швидкістю до 102 км/год у населеному пункті! – пояснює директор КП Центр організації дорожнього руху.
За даними Патрульної поліції, у ДТП за 3,5 роки на цих вулицях загинуло 182 людини та ще 1 789 травмувалося. Це третина всіх смертельних випадків та п’ята частина травмувань.
– Відповідно до Закону України Про дорожній рух не допускається підвищення інтенсивності руху транспорту за рахунок зниження безпеки дорожнього руху. А Стратегія розвитку м. Києва до 2025 року передбачає зниження смертності на столичних дорогах на 50%, – нагадує Віктор Черній.
Директор КП Центр організації дорожнього руху зазначає: за організацію дорожнього руху та безпеку на столичних дорогах відповідає міська влада. Поліція ж контролює дотримання правил.
– В європейських країнах взагалі є тенденція до зниження дозволеної швидкості руху на вулицях міст до 30 км/год. Місто не може дозволити собі ризикувати життям киян та піднімати дозволену швидкість руху, коли умови для цього відсутні, – резюмував Віктор Черній.
Відповідно до рішення Київради із 1 квітня до 1 листопада передбачена можливість підвищення швидкості руху транспорту до 80 км/год. Із 1 листопада до 1 квітня в Києві швидкість обмежували до 50 км/год.
Перелік вулиць, де раніше рішенням Київради дозволяли підвищення швидкості руху до 80 км/год:
- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);
- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);
- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе);
- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);
- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Північного мосту);
- просп. Ватутіна (від Північного мосту до Керченської площі);
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту Київ);
- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
- просп. Соборності.
Швидкість руху в Києві
Торік із 1 квітня на вулицях Києва запровадили максимально допустиму швидкість руху для авто – 80 км/год.
Спеціальні правила швидкості руху в Києві діяли до 1 листопада.