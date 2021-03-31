Немає сумнівів – відбудеться: повірена США про розмову Байдена і Зеленського

Телефонна розмова між президентами США і України Джо Байденом і Володимиром Зеленським обов’язково відбудеться, впевнена тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

За її словами, промова держсекретаря США Ентоні Блінкена підтверджує, що Україна буде пріоритетом для глави Білого дому, і “немає сумнівів, що телефонна розмова між президентом Байденом і президентом Зеленським відбудеться”.

Водночас заступник політичного радника Лінетт Бенке зазначила, що в посольстві США в Україні дуже сподіваються, що лідери країн зможуть поговорити безпосередньо, нагадавши про нещодавні контакти на рівні МЗС і Офісу президента.

– Найближчим часом відбудуться контакти інших чиновників. І кожен день наше посольство в Києві працює з українськими колегами над нашими спільними пріоритетами, – додала вона.

Бенке запевнила, що допомога Україні в галузі безпеки і в подальшому не зменшуватиметься.

– Щоб навести конкретний приклад, ми оголосили черговий транш в розмірі $125 млн на допомогу в галузі безпеки 5 березня, – підсумувала дипломат.

У Держдепі США вже пояснили, чому й досі не відбулася телефонна розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського.

За словами заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента, дзвінок має бути підкріплений діями, натякаючи на проведення реформ у країні.