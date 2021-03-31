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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Понад 3 млн грн на рахунках, дві квартири і авто: декларація Криклія

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій вказав 1 043 021 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2020 рік.

Понад 3 млн грн на рахунках, дві квартири і авто: декларація Криклія

Згідно з декларацією, його заробітна плата склала 742 997 грн, процентний дохід – 281,5 тис. грн, дохід з бонусного договору (ПриватБанк) – 12,7 тис. грн, додатковий дохід – 5,8 тис. грн.

Крім того, він задекларував $225 тис., 180 тис. грн і €3 тис. готівкою, а також у нього є 3 109 729 грн, $1 671 і €720 на банківських рахунках.

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Криклій володіє двома квартирами у Києві – 119,6 м² і 100,6 м², а також недобудованим паркомісцем у Києві.

Крім цього, міністр володіє автомобілем Smart Fortwo Coupe 2017 року випуску, користувався автомобілем Toyota Highlander 2017 року випуску, що належить іноземному громадянину.

Серед іншого він задекларував годинник Franck Muller Casablanca і Breitling.

Декларація Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська подав декларацію за 2020 рік, в якій політик вказав зароблені кошти за рік.

Згідно з опублікованою декларацією Малюськи, чиновник у 2020 році отримав 638 719 грн доходу, які політику виплатили за основним місцем роботи.

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