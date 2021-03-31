Для України важлива підтримка США під час боротьби з агресією РФ. Країна-агресор знає про неї та по-іншому оцінює спроможності України.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак.

– Противник знає про цю допомогу, тому вона теж відіграє дуже важливу роль під час його оцінки наших спроможностей, розуміючи наскільки нас сьогодні підтримують наші країни-партнери. Для нас ця допомога дуже принципова і важлива, – уточнив Руслан Хомчак.

Нині між Україно та США відбувається спілкування, є контакти на рівні відповідних груп, додав він.

Відносини між Україною і США

США неодноразово заявляли про підтримку України та критикували агресію РФ щодо країни.

Вони закликали Кремль припинити свої незаконні дії.

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