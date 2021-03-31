Кабінет міністрів доповнив перелік товарів, заборонених для ввезення в Україну з РФ. З квітня 2021 року заборонено ввозити пшеницю, соняшникову олію, мийні засоби, папір.

Постанова №269 від 29 березня 2021 року опублікована на урядовому порталі 31 березня.

Крім того, до переліку заборонених товарів додали також поверхнево-активні засоби, газетний папір, картон, крафт-папір та крафт-картон, туалетний папір, косметичні серветки, рушники для рук, скатертини і серветки.

У списку – ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети, інструменти для буріння, інші візки та ходові балансирні візки, вісі, колеса та їхні частини.

Документ набуває чинності через десять днів після опублікування.

Експорт зерна

Україна знизила темпи експорту зерна.

Станом на кінець березня країна вивезла 34,8 млн тонн зернових і зернобобових культур.

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