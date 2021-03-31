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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубник |

Пшениця і соняшникова олія: Україна розширила список заборонених для ввезення з РФ товарів

Кабінет міністрів доповнив перелік товарів, заборонених для ввезення в Україну з РФ. З квітня 2021 року заборонено ввозити пшеницю, соняшникову олію, мийні засоби, папір.

Пшениця і соняшникова олія: Україна розширила список заборонених для ввезення з РФ товарів

Постанова №269 від 29 березня 2021 року опублікована на урядовому порталі 31 березня.

Крім того, до переліку заборонених товарів додали також поверхнево-активні засоби, газетний папір, картон, крафт-папір та крафт-картон, туалетний папір, косметичні серветки, рушники для рук, скатертини і серветки.

У списку – ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети, інструменти для буріння, інші візки та ходові балансирні візки, вісі, колеса та їхні частини.

Документ набуває чинності через десять днів після опублікування.

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Експорт зерна

Україна знизила темпи експорту зерна.

Станом на кінець березня країна вивезла 34,8 млн тонн зернових і зернобобових культур.

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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