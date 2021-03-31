Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Київський апеляційний суд, який розглядав звернення обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 травня 2021 року.

Слухання проходило 31 березня у Києві, суд вивчав апеляцію захисту Антоненка на рішення Шевченківського районного суду від 23 березня 2021 року.

– Апеляційну скаргу захисника… залишити без задоволення, – постановив суд.

Антоненку не скасували арешт, він й надалі перебуватиме під вартою.

Справа Шеремета

20 липня 2016 року під час вибуху автомобіля у центрі Києва загинув український журналіст Павло Шеремет.

У справі про його вбивство фігурує три людини – медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлія Кузьменко, а також музикант і ветеран АТО Андрій Антоненко. Їм вручили підозри.

Досудове слідство щодо підозрюваних завершили 22 травня 2020 року, а 25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення про розгляд справи по суті судом присяжних.

Антоненко перебуває під вартою, Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, а на Дугарь наклали особисті зобов’язання.

23 березня Шевченківський районний суд Києва вкотре продовжив дію запобіжного заходу трьом обвинуваченим. Детальніше про справу Шеремета читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Судова влада