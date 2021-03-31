Ситуація з коронавірусом буде складною щонайменше два тижні – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує, що зростання кількості хворих та госпіталізацій хворих на коронавірус триватиме щонайменше тиждень-два.

Про це він заявив на засіданні уряду 31 березня.

За його словами, нині найскладніша ситуація у Києві, де завантаженість ліжок з киснем сягнула 85,8% – це найвищий показник по країні.

Нині складна ситуація у Житомирській, Одеській т Київські областях, а Хмельницька найближчими днями може бути переведена у червоний рівень епіднебезпеки через недотримання карантинних заходів.

Станом на 31 березня 10 областей перебувають у червоній зоні карантину. Серед них – Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

У переліку помаранчевих – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька і Черкаська області. У жовтій лише Херсонська.