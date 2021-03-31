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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Уряд затвердив механізм індексації аліментів та зарплат

На засіданні 31 березня Кабмін вніс зміни до порядку проведення індексації грошових доходів громадян, затвердженого постановою №1078 від 17 липня 2003 року.

гроші, гривня

Документом встановлено механізм нарахування розміру аліментів, визначеного судом у разі їх стягнення державним, приватним виконавцем, зокрема, проведення індексації з наступного року після визначення розміру аліментів.

Ця постанова також урегульовує питання нарахування індексації грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, рядового і начальницького складу, митників, а також у разі підвищення грошових доходів не з 1 числа місяця.

У Мінсоцполітики сподіваються, що цей документ захистить інтереси отримувачів аліментів, зарплат, а також роботодавців, оскільки прозорий механізм нарахування індексації сприятиме уникненню спорів при її проведенні.

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За 2020 рік середня зарплата в Україні зросла на 1,6 тис. грн. Зокрема, станом на січень 2021-го середня зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій склала 12 337 грн. Рік тому вона становила 10 727 грн – це на 15% менше.

У яких сферах були найвищі зарплати – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: НБУ

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