В Україні запустили Центр боротьби з фейками

В Україні запрацював Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Він боротиметься з фейками в українському інформаційному середовищі.

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, центр боротиметься з дезінформацією, швидко реагуватиме на фейки та займатиметься промоцією українських наративів.

Новий інститут діятиме при Мінкульті та співпрацюватиме з Центром протидії дезінформації при РНБО.

– Робота центру має передусім просвітницьку функцію: розвінчування фейків в українському інформпросторі, – написав міністр.

Досягатимуть поставленої мети шляхом:

стратегічних комунікацій, включно з розробкою контрнаративів, проведенням інформкампаній, включенням українських наративів у щоденну комунікацію уряду;

створення онлайн-ресурсу, який активно реагуватиме на інформаційні атаки;

регулярного сповіщення про гібридну агресію з боку Росії на міжнародному рівні, спільного напрацювання механізмів з протидії дезінформації з міжнародними партнерами.

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Окрім того, центр працюватиме над підвищенням рівня критичного мислення українців, щоб вони вміли відрізняти реальні факти від вигаданих провокацій РФ.

16 березня почав роботу Центр протидії дезінформації при РНБО.

Секретар Олексій Данилов зазначив, що в апараті РНБО вже близько року проводять роботу щодо протидії дезінформації.

А президент Володимир Зеленський повідомив, що новий інститут у перспективі зможе стати надійним центром протидії фейкам в інформаційних конфліктах.

Джерело: Олександр Ткаченко