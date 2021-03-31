Через забруднення повітря в деяких містах Україні важко дихати, а іноді – навіть небезпечно. Загазовані місця вивели Україну в лідери антирейтингу забруднення повітря.

Його якість проаналізувала міжнародна моніторингова служба, яка розташована в Швейцарії. За рівнем викидів в атмосферу Україна в світі посідає 43 місце, в Європі – восьме.

Попри жорсткий карантин та менше навантаження на промисловість, показники якості повітря в Україні тільки погіршились. За останній рік в антирейтингу ми обігнали 17 країн.

Київ – це одне із міст, яке традиційно потрапляє в топ найзабрудненіших точок на планеті. Та локдаун дав невелику перепочинок киянам. Зараз можна подихати більш-менш чистим повітрям. Зазвичай же від автівок столиця отримує понад 90% викидів шкідливих речовин щороку.

До Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського привозять зразки повітря, які беруть в різних районах. Висновки невтішні, за рівнем діоксиду азоту Київ давно є рекордсменом. А це найбільш отруйний продукт згоряння палива.

Діоксид азоту порушує роботу легень, діоксид сірки – викликає задишку, формальдегід – подразнює слизові оболонки очей та носу і навіть викликає астму. Вуглекислий газ, який також виробляють автомобілі, гальмує обіг кисню в організмі.

В Україні щороку від респіраторних захворювань помирає більше 300 тис. людей. І забруднення повітря далеко не останній фактор. До списку особливо забруднених щороку потрапляють 15 українських міст.

Лідер по забрудненню – Маріуполь. Там розташовано одразу два металургійні комбінати, коксохімічний завод та десятки інших підприємств.

Інколи людина цих викидів навіть не помічає. Багато маріупольців кажуть, що вже до такої димової завіси звикли. Але їх легені – не звикають.

Тим часом, з’явився ще один активатор загазованості атмосфери. Зміна клімату, яка змістила пори роки. Посушливі літа та майже безсніжні зими спричиняють лісові пожежі.

Минулорічні кадри сотень випалених гектарів лісу на Луганщині та Київщині вразили всю країну. Цього року снігу вистачало, тож і вологи в лісах буде більше. Але це суттєво не впливатиме на загальну ситуацію, кажуть екологи.

Вражаюча статистика від Всесвітньої організації охорони здоров’я: 9 із 10 жителів планети мешкають в місцях, де повітря – токсичне. Наразі найбільш забруднені міста в Азії, найбільш чисті – у західній Європі.

Найскладніше дихати у Нью-Делі в Індії. В першу п’ятірку за рівнем забруднення повітря увійшли також Дакка у Бангладеш, монгольський Улан-Батор, Кабул в Афганістані та столиця Катару Доха.

В США та Західній Європі поступово починають знижувати викиди. Зокрема, завдяки переносу шкідливих підприємств у країни третього світу та модернізації існуючих заводів. Такий рух отримав назву карбонова нейтральність.

До 2050 року зелені технології, енергоефективність та модернізація виробництв мають досягти максимального рівня. Україна ж поки тупцює на місці.

В уряді кажуть, що готові доєднатися до європейських стратегій. Але переймаються щоб модернізація не призвела до закриття виробництв та втрати робочих місць.

Рано чи пізно Україні доведеться вирішувати проблему. Адже це не просто примха екологів. Інтеграція в ЄС передбачає, в тому числі, й боротьбу за чисте повітря. Мінінфраструктури вже розробляє законопроект про заборону автомобілів із дизельними двигунами з 2028 року.

В умовах зростаючого рівня атмосферного забруднення, екологічні обмеження можуть стати реальністю. Адже про те, чим ми будемо дихати вже завтра – треба думати вже сьогодні.

Забруднення води в річках України

Під час масштабного дослідження води у річці Дніпро фахівці виявили 21 забруднюючу речовину, зокрема важкі метали.

За інформацією Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів, у жовтні 2020 року науковці взяли проби з Дніпра і його приток – 27 проб води та п’ять проб риби, дослідження провели на понад 67 тис. речовин.