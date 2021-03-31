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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Якщо ситуація з Covid-19 не поліпшиться. Кличко назвав заходи, які запровадять у Києві

У разі погіршення ситуації з коронавірусом у Києві посилять карантин.

карантин в україні

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Якщо ситуація не поліпшиться, міська влада буде змушена вдатися до більш жорстких обмежень, – зазначив Віталій Кличко.

За його словами, йдеться про роботу дитячих садків та шкіл, громадського транспорту.

Водночас у місті роблять все, щоб не допустити найгіршого сценарію. Для цього розгортають додаткові ліжка для хворих на коронавірус.

– Ми сьогодні робимо все можливе, щоб не допустити колапсу медичної системи… На сьогодні у Києві 6 169 ліжок для лікування хворих на коронавірус. Цього тижня столиця розпочала розгортати ще 236 ліжок. Загалом із початку нової хвилі захворювання ми підготували майже 1 100 ліжок, – додав він.

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Карантин у Києві

31 березня 2021 року всі ще у десяти областях України і у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

У столиці та цих регіонах діють найжорсткіші обмеження.

Детальніше про карантин у Києві читайте на Фактах ICTV.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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