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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Євро і долар дещо здешевшали: курс долара на 31 березня

Національний банк України встановив курс долара на 31 березня. Так, американська валюта коштує 27,88 грн.

Євро і долар дещо здешевшали: курс долара на 31 березня

Це на 8 копійок менше ніж у попередній банківський день.

Курс євро становить 32,72 грн, що на 16 копійок нижче за попередній показник.

Курс валют НБУ на 31 березня 2021 року:

  • $1 – 27,88 грн;
  • €1 – 32,72 грн;
  • 1 польський злотий – 7,027 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6704грн.

Курс валют НБУ на 31 березня 2021 в Україні

Курс долара в Україні в найближчий тиждень, який припадає на кінець березня – початок квітня, істотно не зміниться.

Такий прогноз дає старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

На його думку, на міжбанку долар може торгуватися через на рівні 28,2 грн/$, а готівковий – у межах 28,1-28,3 грн/$.

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