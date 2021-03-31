Курс валют НБУ на 31 березня 2021 в Україні

Національний банк України встановив курс долара на 31 березня. Так, американська валюта коштує 27,88 грн.
Це на 8 копійок менше ніж у попередній банківський день.
Курс євро становить 32,72 грн, що на 16 копійок нижче за попередній показник.
Курс валют НБУ на 31 березня 2021 року:
- $1 – 27,88 грн;
- €1 – 32,72 грн;
- 1 польський злотий – 7,027 грн;
- 10 російських рублів – 3,6704грн.
Курс долара в Україні в найближчий тиждень, який припадає на кінець березня – початок квітня, істотно не зміниться.
Такий прогноз дає старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.
На його думку, на міжбанку долар може торгуватися через на рівні 28,2 грн/$, а готівковий – у межах 28,1-28,3 грн/$.