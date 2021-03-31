Історій, коли інвестори житла у новобудовах потрапляють у ситуації, які нагадують радше афери – тисячі.

Є випадки, коли 18 разів перепродають одну й ту ж саму квартиру. Експерти переконані: проблема в законодавчій неврегульованості. Держава реєструє тільки збудовану нерухомість. Облік же метрів, що тільки зводяться, ведуть самі компанії. На свій розсуд і на власне сумління.

Відтак, український будівельний ринок, неоране поле для шахраїв.

Парадокс – навіть нотаріально завірені угоди не дають жодних гарантій. По-перше, нотаріус може бути, як кажуть, в долі. По-друге, за законом, виявляється, він не несе ніякої відповідальності.

В парламенті наразі знаходиться законопроект, який унеможливить схему подвійного продажу. В ньому пропонується створити держреєстр житла, що тільки будується.

Найгучнішою аферою останнього часу став скандал із Аркадою. Майже три десятки будинків, які зводила компанія, залишаються пам’ятниками безгосподарності.

Але навіть, якщо багатоповерхівку збудували, спокійного життя в ній може й не бути. Затримки із введенням об’єктів в експлуатацію. Або здача будинків за хабарі – в неналежному стані. Це вже звична справа.

За законом, після здачі будинку в експлуатацію забудовник має 120 днів, аби владнати питання з комунікаціями. На практиці ж це інколи триває роками. Аби не втрапити в халепу, фахівці радять ретельно готуватися до купівлі житла.

Слід перевірити призначення земельної ділянки, чи вона відведена під житло. Також наявність у забудовника повного пакету дозвільних документів. Відсутність судових позовів чи кримінальних проваджень, і репутацію компанії.

Утім, фахівці попереджають: навіть найретельніша перевірка ще не гарантує успіху. Все через те, що державний контроль в Україні – неефективний.

Купівля житла на первинному ринку – справжня лотерея. Майже половина новобудов в Україні відверто проблемні.

Як аферисти відбирають квартири

У зоні ризику – мешканці квартир, які зареєстровані на кількох власників. Шахраї купують частину житла і заселяють свого агента, а той за гроші робить життя інших власників нестерпним.

Жертвою аферистів стала власниця трикімнатної квартири на столичному Печерську. Киянка боїться повертатися додому, бо новий сусід вже розтрощив туалет та ванну, вирвав двері, а на кухні – бруд, зіпсовані продукти, сморід і таргани.