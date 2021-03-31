Квітень 2021: що зміниться в Україні в квітні 2021

Локдаун у столиці, адаптивний карантин в Україні, нові тарифи на газ та електрику, підвищення пенсійного віку і пробне ЗНО.

Що зміниться в Україні з 1 квітня 2021 року і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Локдаун у Києві та Львові

До 9 квітня у Києві діє жорсткий карантин. Тому до того часу у столиці зачинені кінотеатри, театри, музеї, діє заборона на концерти. Не працюють торговельно-розважальні центри, окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії.

Також заборонено проводити релігійні богослужіння, якщо не можна забезпечити площу щонайменше 10 м² на 1 особу, і проводити масові заходи. Водночас громадський транспорт працює, але кількість людей у салоні має дорівнювати половині від загальної кількості місць (враховуючи сидячі і стоячі місця).

Крім того, оскільки у Києві діють посилені обмеження і столиця перебуває у червоній зоні адаптивного карантину, то у масках потрібно бути не тільки у громадських місцях і транспорті, а й у закладах охорони здоров’я та освіти, підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування, якщо неможливо дотримуватися дистанції не менше 1 метра.

Також у Львові до 12 квітня посилили карантин, зокрема, транспорт переходить на режим спецперевезень.

Крім того, до 12 квітня львівські дитсадки переходять у режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють, а школярі продовжують навчатися дистанційно.

Непродовольчі магазини працюватимуть лише на виніс та за попереднім замовленням. Відкриття літніх майданчиків відтерміновується до 12 квітня. Під забороною залишаються масові заходи та робота закладів харчування (дозволяється обслуговування на виніс).

Карантин в Україні

Загалом в Україні до 30 квітня діє адаптивний карантин. Наразі найбільше областей входять до помаранчевої та червоної зон. Найжорсткіші обмеження діють у регіонах, де встановлений червоний рівень епіднебнезпеки.

Зокрема, у них заборонена робота закладів громадського харчуванння, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, музеїв, закладів освіти, крім дитячих садочків та початкових класів у школах, непродовольчих ринків і магазинів, спортивних залів, басейнів та фітнес-центрів.

У регіонах, які потрапили у помаранчеву зону карантину, діють обмеження жовтої зони. Але за потреби місцева влада може посилювати карантин.

Ціна на газ

З 1 квітня припиняє діяти гранична ціна на газ для населення, яка була встановлена на лютий-березень на рівні 6,99 грн за кубометр. Але, попри це, більшість постачальників, зокрема регіональні газзбути, озвучили ціну у 6,99 грн за кубометр.

Так, газопостачальна компанія Нафтогаз лишила квітневу ціну на рівні 6,86 грн за кубометр. Стільки ж проситиме й компанія Галнафтогаз. За ціною 6,88 грн за кубометр продаватиме Евода Трейд. Ціну в 6,98 грн оприлюднила Енерджі Трейд Груп.

Водночас понад десять компаній оприлюднили й значно вищі ціни: від 7,60 грн і аж до 8,85 грн за кубометр.

Тариф на електроенергію

З 1 квітня тариф на електроенергію для населення залишиться на рівні 1,68 грн/кВт-год. Ця ціна діятиме до 1 травня.

Фіксована ціна на цей період застосовується також для споживачів у гуртожитках, багатоквартирних житлових будинках, в дачних, садових і гаражно-будівельних кооперативах.

Крім того, такий тариф на електрику діє для юридичних осіб і релігійних організацій.

Індексація пенсій і підвищення пенсійного віку

З 1 квітня Пенсійний фонд перерахує виплати працюючим пенсіонерам, яким пенсію призначили або вже перерахували два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року. Перерахунок проводиться із заробітної плати, з якої обчислена пенсія.

Тому збільшення виплат визначається для кожного індивідуально. Індексація у квітні торкнеться приблизно 2 млн пенсіонерів.

Також з 1 квітня підвищується пенсійний вік для жінок. Тому тепер всі українці будуть виходити на пенсію у 60 років. Водночас стаж роботи для виходу на пенсію у віці 60 років повинен становити 28 років. Ті, у кого його немає, повинні виходити на пенсію у 63 роки.

Разом з тим, право отримувати пенсії у віці 59 з половиною років мають жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

Оновлений список лікарів, до яких можна звернутися без направлення

З 1 квітня починає діяти програма медичних гарантій. Тому відтепер пацієнти можуть без направлення звернутися до:

гінеколога, також дитячого та підліткового;

психіатра, також дитячого та підліткового;

нарколога;

стоматолога (термінова допомога для всіх та планова для дітей);

фтизіатра, також дитячого;

педіатра;

спеціаліста, у якого лікується пацієнт із хронічним захворюванням.

Також з 1 квітня до 10 382 грн зросте тариф на медичну допомогу при пологах. За підвищеним коефіцієнтом допомогу надаватимуть тим закладам, що мають договір на надання допомоги при пологах – як породіллі, так і новонародженим.

Безкоштовні стоматологічні послуги

З 1 квітня в Україні запрацює оновлена програма медичних гарантій. Тому для українців деякі стоматологічні послуги будуть безкоштовними.

Для дорослих вона покриватиме термінову стоматологічну допомогу, тобто зняття гострого болю та лікування випадків, які загрожують життю. Для дітей до 18 років повністю покривається планова дитяча стоматологія.

Перелік безкоштовних послуг:

первинний огляд пацієнта з оцінкою стану стоматологічного здоров’я, відповідно до підходів ВООЗ;

невідкладна стоматологічна допомога дітям та дорослим;

надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування);

інструментальні дослідження в межах невідкладної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;

організація та проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років, відповідно до чинного законодавства;

своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування;

надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.

Пробне ЗНО

Пробне ЗНО-2021 з усіх навчальних предметів відбудеться 10 квітня. Учасників пускатимуть до пунктів тестування за наявності паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) і запрошення-перепустки.

В особистих кабінетах учасників вже є запрошення-перепустки, у яких вказані адреси пунктів тестування. Запрошення на пробне ЗНО потрібно роздрукувати.

Для цього в особистому кабінеті необхідно скористатися опцією Сформувати запрошення-перепустку. Документ сформується у форматі PDF і завантажиться автоматично.

Початок прийому документів для зарахування у 1 клас

Київські школи з 12 квітня почнуть приймати документи від батьків майбутніх першокласників. Першочергово прийматимуть дітей, які проживають на території обслуговування школи, а також дітей, чиї брати чи сестри вже навчаються у цьому закладі.

Також у першу чергу потраплять діти працівників закладу освіти та діти із садочків, які входять до структури школи. Потім – усі охочі на наявні вільні місця.

Необхідні документи для зарахування до 1 класу:

заява про зарахування;

копія свідоцтва про народження дитини (подається разом з оригіналом);

медична довідка №086-1/о Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду;

документ, що підтверджує місце проживання дитини.

Припинення дії зелених карток у метро

З 1 квітня у метро Києва більше не можна буде оплатити проїзд за допомогою зелених карток.

Тому відтепер сплатити поїздку в метро можна буде за допомогою одноразового QR-коду, єдиного електронного квитка Kyiv Smart Card, мобільних застосунків Kyiv Smart Сard, Google Pay, Apple Pay, банківської карти з можливістю безконтактної оплати.

Одноразовим QR-кодом можна скористатися як у паперовому (у касах і через термінали), так і в електронному виглядах (у додатку Київ Цифровий).

Вихідні у квітні 2021

У квітні українці відзначатимуть відразу кілька великих свят. Зокрема, 7 квітня віряни святкуватимуть Благовіщення Пресвятої Богородиці, 24 квітня буде Лазарева субота, а 25 квітня – Вербна неділя.

Проте додаткові вихідні через них не передбачаються. У другому місяці весни буде 22 робочі дні. А скільки відпочиватимуть українці у квітні – читайте на Фактах ICTV.