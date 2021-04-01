В Україні зросла кількість громадян, які підтримують запровадження жорсткого локдауну, якщо ситуація з коронавірусом не поліпшуватиметься.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг 26-28 березня 2021 року.

Згідно з ними, 63% українців виступили за посилення карантинних обмежень, 34% – проти такого карантину. Водночас кількість прихильників локдауну у країні зросло.

Крім того, 61% людей очікують, що жорсткий карантин допоможе зупинити поширення коронавірусу, 37% – мають протилежну думку.

Найчастіше запровадження локдауну підтримують люди старшого віку, жінки, а також ті, хто регулярно стежить за новинами про коронавірус.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2 500 респондентів.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не понад 2%.

Ставлення українців до вакцинації

Під час іншого опитування стало відомо, що 57% українців не хочуть робити щеплення проти коронавірусу.

Вони не довіряють вакцині.

Детальніше про коронавірус та вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Рейтинг