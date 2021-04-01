В Україні зменшилася вартість євро та долара. Станом на 1 квітня Національний банк України встановив ціну на долар на рівні 27,82 грн за одиницю. Це на шість копійок дешевше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Євро наразі коштує 32,62 грн. Порівняно з попереднім днем, вартість зменшилася на 10 копійок.

Курс валют НБУ на 26 березня 2021

$1 – 27,82 грн;

€1 – 32, 62 грн;

1 польський злотий – 7,01 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Скільки коштуватиме долар до кінця року

За прогнозами експертів у сфері фінансів, зміцнення гривні відбудеться влітку. Загалом ціна може зменшуватися та збільшуватися у діапазоні 50 копійок – 2 грн від 28 грн за одиницю.

Детальніше про курс долара у 2021 році читайте у матеріалі Фактів ICTV.