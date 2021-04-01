PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Долар і євро впали в ціні: курс валют в Україні 1 квітня

В Україні зменшилася вартість євро та долара. Станом на 1 квітня Національний банк України встановив ціну на долар на рівні 27,82 грн за одиницю. Це на шість копійок дешевше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Курс гривні до долара

Євро наразі коштує 32,62 грн. Порівняно з попереднім днем, вартість зменшилася на 10 копійок.

Курс валют НБУ на 26 березня 2021

  • $1 – 27,82 грн;
  • €1 – 32, 62 грн;
  • 1 польський злотий – 7,01 грн;
  • 10 російських рублів – 3,69 грн.

курс валют 1 квітня

Читайте
Яким буде курс долара в Україні на кінець 2021 – прогноз S&P

Скільки коштуватиме долар до кінця року

За прогнозами експертів у сфері фінансів, зміцнення гривні відбудеться влітку. Загалом ціна може зменшуватися та збільшуватися у діапазоні 50 копійок – 2 грн від 28 грн за одиницю.

Детальніше про курс долара у 2021 році читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка