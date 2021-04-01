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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Готова повторити це в Києві: Тихановська визнала Крим українським

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська підтвердила, що вважає окупований Росією Крим українським.

Готова повторити це в Києві: Тихановська визнала Крим українським

За її словами, минулі висловлювання щодо кримського питання були “невизначеними”.

Також Світлана Тихановська підкреслила, що чекає на запрошення відвідати Україну від уряду або Володимира Зеленського.

– Крим – український. Коли говориш невизначено – це не означає, що ти помиляєшся, ти просто говориш дипломатичною мовою. Зараз я чітко сказала, відповіла на запитання. І готова повторити це у Києві, – сказала Тихановська.

Окремо лідер опозиції Білорусі зазначила, що чекає підтримки від України в боротьбі з режимом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

– Ми хочемо розповісти офіційній Україні нашу точку зору: щоб режим впав, щоб змусити його почати спілкування з білорусами, потрібен максимальний тиск – політичний, економічний.

Україна в цьому питанні може зробити дуже багато, – додала Тихановська.

Тихановська і питання Криму

В листопаді минулого року  Світлана Тихановська відповіла на запитання, чий Крим і як вона ставиться до конфлікту між РФ та Україною.

Вона заявила, що Крим належить Україні, і це підкріплено міжнародним правом. Підтримка України для Білорусі є важливою та символічною.

Водночас вже наприкінці місяця в одному з інтерв’ю Тихановська розширила свою думку щодо “кримського питання”.

– Згідно із законом Крим – український, але маємо те, що маємо, – заявила вона.

Раніше ще одна білоруська опозиціонерка Вероніка Цепкало відмовилася озвучувати свою позицію по анексії українського Криму Росією.

Джерело: Європейська правда

Фото: Depositphotos

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