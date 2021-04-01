Готова повторити це в Києві: Тихановська визнала Крим українським

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська підтвердила, що вважає окупований Росією Крим українським.

За її словами, минулі висловлювання щодо кримського питання були “невизначеними”.

Також Світлана Тихановська підкреслила, що чекає на запрошення відвідати Україну від уряду або Володимира Зеленського.

– Крим – український. Коли говориш невизначено – це не означає, що ти помиляєшся, ти просто говориш дипломатичною мовою. Зараз я чітко сказала, відповіла на запитання. І готова повторити це у Києві, – сказала Тихановська.

Окремо лідер опозиції Білорусі зазначила, що чекає підтримки від України в боротьбі з режимом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

– Ми хочемо розповісти офіційній Україні нашу точку зору: щоб режим впав, щоб змусити його почати спілкування з білорусами, потрібен максимальний тиск – політичний, економічний. Україна в цьому питанні може зробити дуже багато, – додала Тихановська.

Тихановська і питання Криму

В листопаді минулого року Світлана Тихановська відповіла на запитання, чий Крим і як вона ставиться до конфлікту між РФ та Україною.

Вона заявила, що Крим належить Україні, і це підкріплено міжнародним правом. Підтримка України для Білорусі є важливою та символічною.

Водночас вже наприкінці місяця в одному з інтерв’ю Тихановська розширила свою думку щодо “кримського питання”.

– Згідно із законом Крим – український, але маємо те, що маємо, – заявила вона.

Раніше ще одна білоруська опозиціонерка Вероніка Цепкало відмовилася озвучувати свою позицію по анексії українського Криму Росією.

Джерело: Європейська правда