Національне агентство з питань запобігання корупції відновило фінансування партії Слуга Народу після перевірки уточнювальних звітів.

– За результатами перевірки уточнюючих звітів партії Слуга народу за І та ІІ квартали 2020 року НАЗК відновило державне фінансування статутної діяльності політичної партії , – зазначили у НАЗК.

Також у агентстві повідомили про виявлення адміністративних порушень у звітах таких партій:

Блок Кернеса — Успішний Харків

Патріотична партія України

Козацька партія України

Команда Андрія Балоги

Партія Київська Русь

Справжні дії

Народно-трудовий союз України

Припинення фінансування Слуги Народу

1 березня НАЗК припинило фінансування партії Слуга народу, адже виявило неточності та порушення у звітах.

Агентство також зафіксувало ознаки кримінальних правопорушень через порушення порядку фінансування, службового підроблення та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.