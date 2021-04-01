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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

НАЗК відновило фінансування Слуги народу – порушень не знайшли

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило фінансування партії Слуга Народу після перевірки уточнювальних звітів.

слуга народа

– За результатами перевірки уточнюючих звітів партії Слуга народу за І та ІІ квартали 2020 року НАЗК відновило державне фінансування статутної діяльності політичної партії , – зазначили у НАЗК.

Також у агентстві повідомили про виявлення адміністративних порушень у звітах таких партій: 

  • Блок Кернеса — Успішний Харків 
  • Патріотична партія України
  • Козацька партія України
  • Команда Андрія Балоги
  • Партія Київська Русь
  • Справжні дії
  • Народно-трудовий союз України

Припинення фінансування Слуги Народу

1 березня НАЗК припинило фінансування партії Слуга народу, адже виявило неточності та порушення у звітах.

Агентство також зафіксувало ознаки кримінальних правопорушень через порушення порядку фінансування, службового підроблення та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

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