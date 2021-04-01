Національне агентство з питань запобігання корупції відновило фінансування партії Слуга Народу після перевірки уточнювальних звітів.
– За результатами перевірки уточнюючих звітів партії Слуга народу за І та ІІ квартали 2020 року НАЗК відновило державне фінансування статутної діяльності політичної партії , – зазначили у НАЗК.
Також у агентстві повідомили про виявлення адміністративних порушень у звітах таких партій:
- Блок Кернеса — Успішний Харків
- Патріотична партія України
- Козацька партія України
- Команда Андрія Балоги
- Партія Київська Русь
- Справжні дії
- Народно-трудовий союз України
Припинення фінансування Слуги Народу
1 березня НАЗК припинило фінансування партії Слуга народу, адже виявило неточності та порушення у звітах.
Агентство також зафіксувало ознаки кримінальних правопорушень через порушення порядку фінансування, службового підроблення та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.