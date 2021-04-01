Україна готова до будь-яких провокацій: Зеленський про переговори щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, що процес перемовин щодо Донбасу нелегкий, проте ніхто не збирається зупинятися, бо кінцева мета – це мир і повернення наших людей і територій.

– Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко. Саме тому ми не зупиняємось і домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок. Наша ж стратегія – обов’язково мир і повернення наших людей і територій, – наголосив глава держави.

Він також розділив питання війни та миру на два пункти – ескалація на Донбасі та нарощування присутності російських військ на кордоні з Україною.

– Гра м’язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону – це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас – тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності, – зазначив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна завжди готова до будь-яких провокацій з боку країни-агресора.

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Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак 30 березня повідомив, що РФ стягує війська біля східних кордонів України під виглядом підготовки до стратегічних навчань.

За його словами, це свідчить про демонстрацію агресором рішучості намірів.

Джерело: Володимир Зеленський