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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Укрзалізниця поки не обмежуватиме посадку і висадку пасажирів у Києві

Попри посилення карантину у столиці з 5 квітня, Укрзалізниця не обмежуватиме висадку і посадку у Києві поки не буде спеціального розпорядження комісій з ТЕБ та НС.

Київ- Берлін потяг

Тому чинний розклад руху Києвом та області залишається без змін. Це стосується як потягів далекого сполучення, так і приміських електричок, які прямують у або через Київ.

Водночас пасажирів закликають їздити лише у разі крайньої необхідності та обов’язково бути у масках у вагонах та на вокзалах. Зі свого боку, Укрзалізниця посилює карантинні заходи. Тому тепер санітарну обробку вагонів робитимуть в кожному пункті формування потяга та після повернення з кожного рейсу.

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Посилений карантин у Києві

Черех складну ситуацію з поширенням коронавірусу з 5 до 16 квітня у Києві посилюють карантин. Усіх школярів відправляють на дистанційне навчання, а дитячі садочки закривають.

Крім того, у громадський транспорт з 5 квітня пускатимуть тільки тих пасажирів, у яких є перепустки. Як перевірятимуть спецперепустки у метро Києва – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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