Виплату пенсій в Україні з вересня переведуть на картки – Мінсоцполітики

З 1 вересня українські пенсіонери отримуватимуть пенсії на банківську карту. Відповідну постанову ухвалив Кабмін.

До 1 вересня 2021 року уряд проведе конкурсний відбір і визначить уповноважений банк, через який пенсіонери отримуватимуть виплати. До того Укрпошта продовжить доставляти пенсії та грошову допомогу за місцем проживання.

Пенсіонери, які ще не обрали собі банк, зможуть це зробити до 1 вересня 2021 року. Якщо ж вони цього не зроблять, то рахунок їм відкриють в уповноваженому банку, визначеному Кабміном. Але його можна буде змінити у будь-який час за власним бажанням.

Хто зможе обирати, у який спосіб отримувати пенсію:

люди з інвалідністю І групи;

люди, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду;

пенсіонери, які досягли 80-річного віку;

одержувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та допомоги на догляд.

Люди з цих категорій зможуть самостійно обирати, у який спосіб вони отримуватимуть пенсію: через банк або через іншу установу, яку оберуть на конкурсі.

Індексація пенсій

З 1 квітня працюючим пенсіонерам перерахують пенсії. Але індексація торкнеться не усіх, а тільки приблизно 2 млн українців.

Зокрема, на індексацію можуть розраховувати працюючі пенсіонери, яким пенсію призначили чи перерахували до 1 квітня 2019 року.