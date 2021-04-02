Як працюватиме пошта в Києві під час локдауну

Стало відомо, чи вплине жорсткий карантин в Києві на роботу поштових відділень столиці.
Повний перелік обмежень на час локдауну оприлюднили в КМДА: про будь-які обмеження роботи пошти не йдеться.
В свою чергу офіційні представництва Укрпошти і Нової пошти не повідомляли про зміни роботі через карантин.
Таким чином, усі поштові відділення Києва з 5 по 16 квітня працюватимуть без змін.
Локдаун в Києві
В середу, 31 березня, Віталій Кличко заявив про посилення карантину в Києві через критичну ситуацію з коронавірусом.
Мер оголосив низку нових обмежень, які почнуть діяти вже з наступного тижня.
Серед них – серйозні зміни в роботі громадського транспорту, а також закриття усіх шкільних і дошкільних закладів.
Робота закладів громадського харчування залишиться незмінною (лише на виніс або доставка).