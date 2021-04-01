Закон в Раді, але ухвалити найближчим часом його не вдасться: Безугла про легалізацію ПВК

У Верховній Раді на ознайомленні є законопроект, який передбачає легалізацію приватних військових компаній (ПВК). Його зареєстрували на початку лютого минулого року. Але легалізація приватних армій – це досить неоднозначне питання.

У цьому переконана заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла. На її думку, реалізація такої ідеї під великим питанням.

– Ще більше сумнівів з легалізацією ПВК виникає, якщо згадати, що парламент був не готовий підтримати законопроект, який регулює обіг короткоствольної зброї. Тому думаю, що найближчим часом закон про ПВК ми не ухвалимо, – зазначила вона.

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Законопроект про легалізацію ПВК

4 лютого 2020 року у Верховну Раду внесли законопроект №3005 Про військово-консалтингову діяльність. На початку лютого цього року його включили до порядку денного парламенту.

Ініціатором законопроекту є народний депутат від партії Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк.

Законопроект Про військово-консалтингову діяльність by Віта Гірко on Scribd

У документі пояснюють, що під військово-консалтинговою діяльністю мають на увазі надання державам, юридичним чи фізичним особам за межами України послуг військового або охоронного характеру.

Тобто пропонується, щоб такі послуги приватні військові компанії надавали тільки винятково за кордоном. Тому всередині країни створювати приватні армії буде неможливо.