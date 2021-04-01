PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Софія Зінов'єва |

Зараховували іноземців без іспитів: медичний виш заробляв $1 млн на рік

Служба безпеки України викрила незаконний механізм оформлення іноземних студентів у приватному медичному ВНЗ, що приносив хабарникам $1 млн щороку.

Зараховували іноземців без іспитів: медичний виш заробляв $1 млн на рік

За $3 тис. студенти могли не складати вступні іспити та не подавати усі необхідні документи.

Читайте
У Києві двох чиновників райадміністрації затримали на $8 тис. хабара

Встановлено, що організатори оборудки вступили у змову з чиновниками держпідприємства у сфері освіти.

Під час обшуку, фігуранти намагалися знищити документи, які свідчили про протиправне зарахування студентів та могли бути використані у суді.

Наразі слідство триває.

Хабарництво у ВНЗ

У Бердянську декана університету затримали на хабарі. Жінка отримувала по 6 тис. грн від студентів за складання іспиту.

Наразі поліція повідомила їй про підозру, за це правопорушення декану загрожує конфіскація майна та ув’язнення від п’яти до десяти років. 

Також, після відбуття покарання вона три роки не зможе займатися певною діяльністю та обіймати деякі посади.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка