Служба безпеки України викрила незаконний механізм оформлення іноземних студентів у приватному медичному ВНЗ, що приносив хабарникам $1 млн щороку.

За $3 тис. студенти могли не складати вступні іспити та не подавати усі необхідні документи.

Встановлено, що організатори оборудки вступили у змову з чиновниками держпідприємства у сфері освіти.

Під час обшуку, фігуранти намагалися знищити документи, які свідчили про протиправне зарахування студентів та могли бути використані у суді.

Наразі слідство триває.

Хабарництво у ВНЗ

У Бердянську декана університету затримали на хабарі. Жінка отримувала по 6 тис. грн від студентів за складання іспиту.

Наразі поліція повідомила їй про підозру, за це правопорушення декану загрожує конфіскація майна та ув’язнення від п’яти до десяти років.

Також, після відбуття покарання вона три роки не зможе займатися певною діяльністю та обіймати деякі посади.