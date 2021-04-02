У Чернігові з 5 квітня посилюють карантинні заходи та запроваджують додаткові обмеження, повідомив мер міста Владислав Атрошенко на одному з телеканалів.

Згідно із заявою мера, з понеділка буде заборонено відвідування усіх закладів освіти, крім дитячих садків, відвідування цвинтарів у вихідні дні, а також обмежено роботу закладів, які продають каву та напої, їм буде дозволено працювати виключно навиніс.

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Громадський транспорт працюватиме у спецрежимі, проїзд здійснюватиметься за перепустками.

Карантин в Україні

Наразі Чернігів та область перебувають у червоній зоні адаптивного карантину.

До неї також потрапили Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська і Чернівецька області.

У жовтій зоні залишилася лише Херсонська область, решта регіонів перебувають у помаранчевій.