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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Чернігів посилює карантин з 5 квітня – нові обмеження

У Чернігові з 5 квітня посилюють карантинні заходи та запроваджують додаткові обмеження, повідомив мер міста Владислав Атрошенко на одному з телеканалів.

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Згідно із заявою мера, з понеділка буде заборонено відвідування усіх закладів освіти, крім дитячих садків, відвідування цвинтарів у вихідні дні, а також обмежено роботу закладів, які продають каву та напої, їм буде дозволено працювати виключно навиніс.

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Громадський транспорт працюватиме у спецрежимі, проїзд здійснюватиметься за перепустками.

Карантин в Україні 

Наразі Чернігів та область перебувають у червоній зоні адаптивного карантину.

До неї також потрапили Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська і Чернівецька області.

У жовтій зоні залишилася лише Херсонська область, решта регіонів перебувають у помаранчевій.

Фото: Depositphotos

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