У Чернігові з 5 квітня посилюють карантинні заходи та запроваджують додаткові обмеження, повідомив мер міста Владислав Атрошенко на одному з телеканалів.
Згідно із заявою мера, з понеділка буде заборонено відвідування усіх закладів освіти, крім дитячих садків, відвідування цвинтарів у вихідні дні, а також обмежено роботу закладів, які продають каву та напої, їм буде дозволено працювати виключно навиніс.
Громадський транспорт працюватиме у спецрежимі, проїзд здійснюватиметься за перепустками.
Карантин в Україні
Наразі Чернігів та область перебувають у червоній зоні адаптивного карантину.
До неї також потрапили Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська і Чернівецька області.
У жовтій зоні залишилася лише Херсонська область, решта регіонів перебувають у помаранчевій.